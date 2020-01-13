У Запоріжжі від ускладнень грипу померла породілля

Унаслідок ускладнень грипу в Запоріжжі померла 31-річна породілля.

Про це повідомляє у понеділок у Facebook Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).

"Підтверджено смерть породіллі внаслідок ускладнень грипу. 31-річна жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня у зв'язку із відшаруванням плаценти проведено кесарів розтин. Жінка померла 3 січня, за результатами лабораторних досліджень підтверджено грип типу А не субтипований. Хвора мала супутній стан: хронічне захворювання на гепатит С" - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дитина вижила і сьогодні, 13 січня, із відділення реанімації її було переведено у відділення для недоношених дітей.

У пресслужбі ЦГЗ також повідомили, що летальний випадок зафіксовано в Запоріжжі.

За даними ЦГЗ, з початку епідсезону, з жовтня 2019 року, зафіксовано вже три летальних випадки внаслідок грипу.

У ЦГЗ нагадали, що грип має симптоми, подібні до ознак ГРВІ, але набагато небезпечніші: раптовий початок хвороби; головний біль; ломота у м’язах та суглобах; біль у горлі; підвищення температури тіла до 38 °С і більше; кашель; в окремих випадках - блювота і пронос.

Вірус грипу передається повітряно-крапельним шляхом; внаслідок тісного контакту (перебування на відстані близько 2 м).

За перших симптомів грипу в ЦГЗ радять обов'язково звертатися до сімейного лікаря, адже самолікування може бути шкідливим для здоров’я.