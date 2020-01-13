На Вінниччині зафіксували п’ять випадків небезпечної форми грипу А

На Вінниччині станом на понеділок, 13 січня, лабораторно встановлено п’ять випадків захворювання на небезпечні форми грипу А, який може давати тяжкі ускладнення.

Про це на апаратній нараді сказала директор департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА Людмила Грабович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Епідемічна ситуація в області на даний час на 27% нижча від порогового рівня по захворюваності на грип та ОРЗ. Проте зафіксовано по області 5 випадків грипу А, який дає тяжкі ускладнення», - розповіла Грабович.

За її словами, медичні заклади області забезпечені необхідними противірусними препаратами.

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Як повідомили у Вінницькому обласному лабораторному центрі МОЗ України, з початку епідемічного сезону у вірусологічній лабораторії Центру методом люмінесцентної мікроскопії досліджено матеріал від 5 осіб. Отримано 1 позитивний результат на вірус парагрипу та 2 на аденовірус. Також досліджувались 12 зразків матеріалу, в результаті отримано 1 позитивний результат на вірус грипу типу А H3N2 (гонконгський грип) та 4 позитивних на вірус грипу типу А H1 (свинячий грип).

Загалом в області другого тижня 2020 року спостерігався низький рівень інтенсивності захворюваності на грип та ГРВІ - 364,2 випадки на 100 тис. населення. Найвищі рівні захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції реєструвались у Барському, Бершадському, Могилів-Подільському, Тульчинському та Хмільницькому районах.