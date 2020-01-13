На Вінниччині зафіксували п’ять випадків небезпечної форми грипу А
Про це на апаратній нараді сказала директор департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА Людмила Грабович, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Епідемічна ситуація в області на даний час на 27% нижча від порогового рівня по захворюваності на грип та ОРЗ. Проте зафіксовано по області 5 випадків грипу А, який дає тяжкі ускладнення», - розповіла Грабович.
За її словами, медичні заклади області забезпечені необхідними противірусними препаратами.
Як повідомили у Вінницькому обласному лабораторному центрі МОЗ України, з початку епідемічного сезону у вірусологічній лабораторії Центру методом люмінесцентної мікроскопії досліджено матеріал від 5 осіб. Отримано 1 позитивний результат на вірус парагрипу та 2 на аденовірус. Також досліджувались 12 зразків матеріалу, в результаті отримано 1 позитивний результат на вірус грипу типу А H3N2 (гонконгський грип) та 4 позитивних на вірус грипу типу А H1 (свинячий грип).
Загалом в області другого тижня 2020 року спостерігався низький рівень інтенсивності захворюваності на грип та ГРВІ - 364,2 випадки на 100 тис. населення. Найвищі рівні захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції реєструвались у Барському, Бершадському, Могилів-Подільському, Тульчинському та Хмільницькому районах.