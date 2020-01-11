За тиждень в Україні на ГРВІ захворіли понад 100 тисяч осіб

Минулого тижня на ГРВІ захворіла 101 тисяча українців.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"З 30 грудня 2019 року по 5 січня 2020 року на ГРВІ захворіло 101 175 людей, із них 65,4% — діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становив 264,6 на 100 000 населення, що на 44,5% менше епідемічного порога по Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зареєстровано 10 випадків грипоподібного захворювання та 12 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції.

Читайте також: З початку епідемічного сезону двоє людей померли від ускладнень грипу

В усіх регіонах України активність грипу та ГРВІ була на епідемічному рівні.

У МОЗ поінформували, що з початку епідемічного сезону зареєстровано 2 летальні випадки від ускладнень грипу: 31 грудня 2019 року та 3 січня 2020 року. Жоден з померлих не був вакцинований.

Протягом звітного тижня проти грипу вакцинувалося більше 1,5 тис. людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 229 тис. осіб.