З початку епідемічного сезону двоє людей померли від ускладнень грипу

З початку епідемічного сезону зареєстровано 2 летальні випадки від ускладнень грипу.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Зазначається, що жоден з померлих не був вакцинований.

Загалом з 30 грудня 2019 року по 5 січня 2020 року на ГРВІ захворіли 101 175 людей, із них 65,4% — діти віком до 17 років.

У МОЗ уточнили, що інтенсивний показник захворюваності склав 264,6 на 100 тисяч населення, що на 44,5% менше епідемічного порога по Україні.