В Україні від грипу померла жінка, яка не мала щеплення

У Житомирі від грипу померла жінка, яка не мала щеплення проти цієї хвороби.

Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.

«Протягом останніх двох тижнів в області зареєстровано 8 випадків лабораторно підтвердженого грипу – у мазках із зіву визначено вірус грипу А (H1N1) пандемічний. На жаль, одна хвора в м. Житомирі померла. Вона надзвичайно пізно звернулась за медичною допомогою та вже була в дуже тяжкому стані, проти грипу не щеплювалась», - йдеться у повідомленні.

Загалом упродовж останніх 4-х тижнів в області спостерігається зниження рівня захворюваності. Так, на першому тижні року за медичною допомогою з приводу захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції звернулися 4416 осіб, що на 1250 хворих менше ніж за попередній тиждень.

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«Зниження захворюваності відбулося у всіх вікових групах населення. Захворіло 2991 дитина, що на 922 хворих дітей менше ніж за попередній тиждень. Питома вага хворих дітей становить 67,7% від всіх захворілих. Найвищі показники захворюваності серед дітей до 4-х років – 1960,8 на 100 тис. дітей цієї вікової групи. Госпіталізовано 228 хворих, в тому числі 200 дітей – 87,7% від усіх госпіталізованих», - додали у лабцентрі.