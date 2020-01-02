В Україні зафіксували ще два випадки пандемічного грипу

На Житомирщині за тиждень зареєстрували два випадки лабораторно підтвердженого пандемічного грипу А (H1N1).

Про це інформує Житомирський обласний лабораторний центр.

«Протягом останнього тижня в області зареєстровано перші 2 випадки лабораторно підтвердженого грипу – у мазку із зіву визначено вірус грипу А (H1N1) пандемічний», - йдеться у повідомленні.

Загалом за тиждень в області фіксують зниження рівня захворюваності на грип у всіх вікових групах.

«На останньому, 52-му тижні року в області за медичною допомогою з приводу захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції звернулось 5666 осіб, що на 1036 хворих менше ніж за попередній тиждень, інтенсивний показник 464.1 на 100 тис. населення», - констатують у лабцентрі.

Читайте також: На Харківщині грипом та ГРВІ перехворіли майже 60 тисяч осіб

За минулий тиждень захворіло 3913 дітей, що на 646 хворих дітей менше ніж у попередньому тижні. Питома вага хворих дітей становить 69% від всіх захворілих. Найвищі показники захворюваності фіксують серед дітей до 4-х років – 2302,9 на 100 тис. дітей цієї вікової групи.

Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня на Одещині від грипу A (H1N1) pdm09 померла однорічна дитина. У Харкові також офіційно підтверджено ще дві смерті від грипу А - померли 62-річна жінка та дитина.