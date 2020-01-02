На Харківщині грипом та ГРВІ перехворіли майже 60 тисяч осіб

Від початку епідемічного сезону на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у Харкові та області перехворіли майже 2% населення — 59039 осіб.

Про це повідомляє Державна установа «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України».

«На грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у Харкові та області перехворіли майже 2% населення — 59039 осіб, з них більшість - діти (36989 осіб, або 62,7%). За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності (23– 29 грудня), порівняно з попереднім, відбулося зменшення кількості захворілих на 23,2%, як за рахунок дитячого населення, так і дорослого. Захворіли 3549 осіб», - йдеться у повідомленні.

Найвищий показник захворюваності в області зареєстровано у Красноградському районі – 383,70 на 100 тис. населення, найнижчий – у м. Лозова – 20,09 на 100 тис. населення. Загалом епідпоріг в області не перевищено.

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«З початку епідемічного сезону за даними вірусологічного моніторингу обстежено 724 хворих з підозрою на грип та ГРВІ, позитивні знахідки виявлені у 265 осіб. У 22 осіб виявлено віруси грипу, з них у 7 осіб – вірус грипу типу А (H3), у 12 (54,5%) – вірус грипу типу А нетипований та у 3 (13,7%) – вірус грипу типу В. У 46,0% хворих виявлено вірус парагрипу, у 37,0% – РС-вірус та у 8,7% – аденовірус», - зазначили в лабораторному центрі.

Станом на 30 грудня щеплення проти грипу в регіоні зробили 11248 жителів.