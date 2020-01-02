На Харківщині грипом та ГРВІ перехворіли майже 60 тисяч осіб

На Харківщині грипом та ГРВІ перехворіли майже 60 тисяч осіб

Укрінформ
Від початку епідемічного сезону на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у Харкові та області перехворіли майже 2% населення — 59039 осіб.

Про це повідомляє Державна установа «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України».

«На грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у Харкові та області перехворіли майже 2% населення — 59039 осіб, з них більшість - діти (36989 осіб, або 62,7%). За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності (23– 29 грудня), порівняно з попереднім, відбулося зменшення кількості захворілих на 23,2%, як за рахунок дитячого населення, так і дорослого. Захворіли 3549 осіб», - йдеться у повідомленні.

Найвищий показник захворюваності в області зареєстровано у Красноградському районі – 383,70 на 100 тис. населення, найнижчий – у м. Лозова – 20,09 на 100 тис. населення. Загалом епідпоріг в області не перевищено.

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«З початку епідемічного сезону за даними вірусологічного моніторингу обстежено 724 хворих з підозрою на грип та ГРВІ, позитивні знахідки виявлені у 265 осіб. У 22 осіб виявлено віруси грипу, з них у 7 осіб – вірус грипу типу А (H3), у 12 (54,5%) – вірус грипу типу А нетипований та у 3 (13,7%) – вірус грипу типу В. У 46,0% хворих виявлено вірус парагрипу, у 37,0% – РС-вірус та у 8,7% – аденовірус», - зазначили в лабораторному центрі.

Станом на 30 грудня щеплення проти грипу в регіоні зробили 11248 жителів.

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