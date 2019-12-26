За тиждень на ГРВІ захворіли понад 163 тисячі українців

За тиждень на ГРВІ захворіли понад 163 тисячі українців

Укрінформ
Упродовж минулого тижня на ГРВІ захворіли понад 163 тисячі українців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"За минулий тиждень (16.12 – 22.12) на ГРВІ захворіли 163 587 осіб, із них 68,3% — діти. Інтенсивний показник захворюваності становив 427,8 на 100 000 населення, що на 10,3% менше епідемічного порога по Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у більшості регіонів України активність грипу та ГРВІ була на неепідемічних рівнях. А у Вінницькій та Запорізькій областях зареєстровано низьку епідемічну активність грипу та ГРВІ.

Зареєстровано 17 випадків грипоподібного захворювання та 30 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції. За результатами лабораторного дослідження у 4 із 36 зразків матеріалів визначено віруси грипу типу А(Н1)pdm09. В країні зафіксовано спорадичне географічне поширення грипу.

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Від початку епідемічного сезону не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу.

Також в МОЗ нагадали, що найкращим захистом від грипу є щорічна вакцинація. Так, з 1 жовтня щеплення зробили 223 333 особи.

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