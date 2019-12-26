За тиждень на ГРВІ захворіли понад 163 тисячі українців

Упродовж минулого тижня на ГРВІ захворіли понад 163 тисячі українців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"За минулий тиждень (16.12 – 22.12) на ГРВІ захворіли 163 587 осіб, із них 68,3% — діти. Інтенсивний показник захворюваності становив 427,8 на 100 000 населення, що на 10,3% менше епідемічного порога по Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у більшості регіонів України активність грипу та ГРВІ була на неепідемічних рівнях. А у Вінницькій та Запорізькій областях зареєстровано низьку епідемічну активність грипу та ГРВІ.

Зареєстровано 17 випадків грипоподібного захворювання та 30 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції. За результатами лабораторного дослідження у 4 із 36 зразків матеріалів визначено віруси грипу типу А(Н1)pdm09. В країні зафіксовано спорадичне географічне поширення грипу.

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Від початку епідемічного сезону не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу.

Також в МОЗ нагадали, що найкращим захистом від грипу є щорічна вакцинація. Так, з 1 жовтня щеплення зробили 223 333 особи.