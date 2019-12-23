У столиці знижується захворюваність на грип та ГРВІ

У столиці за минулий тиждень зареєстровано 11 172 хворих на грип та ГРВІ.

Про це поінформував перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє пресслужба міської влади.

"У столиці за 51-й тиждень 2019 року зареєстровано 11 172 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 50,7%. Наразі показник захворюваності становить 378,6", - сказав він.

При цьому Поворозник зазначив, що у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,5% у порівнянні з попереднім тижнем. Зниження відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 7 234 (проти 7660), дорослих – 3983 особи (зростання на 7%).

«У структурі захворюваності діти становлять 64,8%, а на попередньому тижні – 67,5%. Серед школярів захворюваність знизилася на 6,4%: 3210 випадків, що становить 44,4% від загальної кількості захворілих дітей і 28,7% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – сказав Поворозник.

Читайте також: За тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 170 тисяч українців

Він зазначив, що до медичних закладів за 51-й тиждень госпіталізовано 127 осіб, із них 95 – діти.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 49 656 осіб», – додав Поворозник.