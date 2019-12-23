За тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 170 тисяч українців

Починаючи з 1 жовтня, від грипу в Україні вакцинувалися 217 тисяч людей.

Про це в Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Із 1 жовтня від грипу вакцинувалися 217 299 людей. Загалом за увесь минулорічний епідсезон вакцинувалися лише 161,5 тис. осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається що протягом 50 тижня на ГРВІ захворіли 171 554 особи, із них 70% — діти віком до 17 років. З початку епідсезону госпіталізовано 44 440 осіб, із них 80% — діти. Найбільше госпіталізованих серед дітей віком до чотирьох років.

У ЦГЗ нагадали, що минулого епідсезону на грип та ГРВІ перехворіли 5,4 мільйона українців, зареєстровано 64 лабораторно підтверджені випадки смерті внаслідок грипу, з них 12 дітей.

Фото: krasdor.com.ua