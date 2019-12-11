МОЗ назвав області, які найбільше зачепив "грипозний сезон"

З 2 по 8 грудня на ГРВІ захворіло понад 173 тисячі осіб, з яких майже 70% - діти.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"За минулий тиждень (2–8.12) на ГРВІ захворіли 173 365 людей, із них 69,3% — діти. Інтенсивний показник захворюваності склав 453,4 на 100 000 населення, що на 4,9% менше епідемічного порога по Україні", - йдеться у повідомленні.

Зареєстровано 24 випадки серед пацієнтів грипоподібного захворювання (ГПЗ) та 19 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції. За результатами лабораторного дослідження 15 зразків матеріалів хворих на ГПЗ отримано 2 позитивні результати: визначено віруси грипу типу А(Н1)pdm09 і B.

Зазначається, що в Україні зафіксовано спорадичне географічне поширення грипу.

У більшості регіонів України на минулому тижні активність грипу та ГРВІ знаходилась на неепідемічних рівнях. А у Вінницькій, Донецькій та Чернівецькій областях зафіксовано низьку епідемічну активність грипу та ГРВІ.

Упродовж минулого тижня проти грипу вакциновано 14 590 людей, а з початку жовтня щеплення зробила 208 551 особа.

З початку епідемічного сезону не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу.