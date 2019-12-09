За два місяці на грип та ГРВІ перехворіли 3,5% українців

За жовтень-грудень на грип та ГРВІ перехворіло 3,5% населення.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Із 1 жовтня по 1 грудня 2019 року в Україні на грип та ГРВІ перехворіло 3,5% населення країни. Інтенсивний показник захворюваності на 4,7% менше аналогічного періоду минулого сезону. З початку епідемічного сезону госпіталізовано 35 732 особи, із них 80% - діти. Жодного летального випадку внаслідок грипу не зареєстровано", - йдеться у повідомленні.

За розрахунками Центру громадського здоров'я в епідемічному сезоні 2019-2020 на грип та ГРВI захворiють вiд 4,8 до 6,7 млн осiб. Очiкується двi хвилi підйому захворюваності: у грудні та наприкінці січня — на початку лютого, з можливим піком на 4-му тижні 2020.

У МОЗ України нагадали, що вакцинація є найефективнішим методом профілактики грипу та попередження важких ускладнень цієї хвороби. Особливо важливою вакцинація є для представників груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси запобігти смертельним наслідкам хвороби. До груп ризику належать медичні працівники, вагітні, люди похилого віку та люди із хронічними захворюваннями.

З початку епідемічного сезону щеплення проти грипу зробили майже 194 тис. осіб.