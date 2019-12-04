Сезон грипу: за тиждень захворіли понад 170 тисяч українців

За минулий тиждень в Україні зафіксовано понад 170 тисяч випадків захворювання на ГРВІ.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"За минулий тиждень (25.11–01.12) на ГРВІ захворіли 170 950 людей, із них 69% діти. Інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 447,1 на 100 тисяч населення, що на 6% менше рівня епідемічного порогу по Україні. Зареєстровано 13 випадків грипоподібного захворювання та 38 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції (далі — ТГРІ). За результатами лабораторного дослідження отримано 2 позитивні результати: визначено вірус грипу типу A(H3) і парагрип", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що в Україні зафіксовано спорадичне географічне поширення грипу.

Упродовж минулого тижня проти грипу вакциновано 16 635 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 193 882 особи.

З початку епідемічного сезону не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу.

Як зазначається, в епідемічному сезоні 2019/2020 (01.10.2019-17.05.2020) очікуються дві хвилі підйому захворюваності: у грудні та наприкінці січня — на початку лютого, з можливим піком на 4-му тижні 2020 року.

Упродовж нового епідемічного сезону в Північній півкулі циркулюватимуть віруси грипу, подібні до A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09, A/Kansas/14/2017(H3N2), B/Colorado/06/2017 (лінія B/Victoria/2/87), B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata/16/88).