У Києві за тиждень - понад 11 тисяч хворих на грип та ГРВІ

У столиці за 48-й тиждень 2019 року зареєстровано 11 466 хворих на грип та ГРВІ.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує сайт міської влади.

"Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базового показника на 49,4%. Наразі показник захворюваності становить 388,6", - сказав він.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 7,4% порівняно з попереднім тижнем. Зростання відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 7 634 (зростання на 12,8%), дорослих – 3 832 особи (зниження на 1,9%).

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«У структурі захворюваності діти становлять 66,6%, а на попередньому тижні – 63,4%. Серед школярів захворюваність зросла на 13,5%: 3271 випадок, що становить 42,8% від загальної кількості захворілих дітей і 28,5% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 48-й тиждень госпіталізовано 126 осіб, із них 114 – діти.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 43 179 осіб», – додав Поворозник.