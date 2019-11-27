За тиждень на грип захворіли майже 160 тисяч українців

За минулий тиждень на ГРВІ та грип захворіли 158 тис. осіб, з яких 68% - діти.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"За минулий тиждень (18–24.11) на ГРВІ захворіли 158 876 осіб, із них 68,3% діти. Інтенсивний показник захворюваності становив 415,5 на 100 000 населення, що на 12,8% менше епідемічного порогу по Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зареєстровано 16 випадків серед пацієнтів грипоподібного захворювання та 38 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції. За результатами лабораторного дослідження зразків матеріалів хворих отримано 1 позитивний результат: визначено вірус грипу типу A(H3).

У МОЗ також наголосили, що активність грипу та ГРВІ в усіх регіонах знаходилась на неепідемічних рівнях. Жодного летального випадку внаслідок грипу не зареєстровано.

Упродовж минулого тижня проти грипу вакциновано 23 579 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 177 513 осіб.