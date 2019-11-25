"Грипозний сезон" у Києві: за тиждень - понад 10 тисяч хворих

У столиці за 47-й тиждень 2019 року зареєстровано 10 675 хворих на грип та ГРВІ.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє пресслужба міської влади.

"Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базового показника на 52,9%. Наразі показник захворюваності складає 361,8", - зазначив він.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 5,6% у порівнянні з попереднім тижнем. Зростання відбулося внаслідок дитячого та дорослого населення. Так, дітей захворіло – 6 770 (зростання на 6,1%), дорослих – 3 905 осіб (зростання на 4,7%).

"У структурі захворюваності діти становлять 63,4%, а на попередньому тижні – 63,1%. Серед школярів захворюваність зросла на 10%: 2 882 випадки, що становить 42,6% від загальної кількості захворілих дітей і 27% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", – розповів Поворозник.

Читайте також: За тиждень на ГРВІ захворіли 150 тисяч українців

Він зазначив, що до медичних закладів за 47-й тиждень госпіталізовано 128 осіб, із них 119 – діти.

"Із початку епідемічного сезону у кабінетах щеплення приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 40 543 особи", – додав Поворозник.