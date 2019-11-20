За тиждень на ГРВІ захворіли 150 тисяч українців

За тиждень в Україні на ГРВІ захворіло понад 150 тисяч українців, активність грипу знаходиться на неепідемічних рівнях.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"За минулий тиждень (11–17.11) на ГРВІ захворіла 150 832 особи, із них 67,3% діти. Інтенсивний показник захворюваності становить 394,4 на 100 тисяч населення, що на 17,3% менше епідемічного порогу по Україні. Зареєстровано 4 випадки грипоподібного захворювання та 41 випадок тяжкої гострої респіраторної інфекції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за звітний тиждень не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу, а активність активність грипу та ГРВІ в усіх регіонах знаходиться на неепідемічних рівнях.

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Загалом за минулий тиждень проти грипу вакциновано 28 851 людину, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 153 868 осіб.

Як повідомлялося, Центр громадського здоров'я прогнозує, що в епідемічному сезоні 2019/2020 років на грип та ГРВІ захворіє 6,7 млн українців.

У минулий епідемічний сезон з 1 жовтня 2018 року по 19 травня 2019 року в Україні зареєстровано 5,4 млн випадки захворювань на грип та ГРВІ (13,8% населення України) , із загальної кількості захворілих 65,3% становлять діти віком до 17 років.