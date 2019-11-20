За тиждень на ГРВІ захворіли 150 тисяч українців
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"За минулий тиждень (11–17.11) на ГРВІ захворіла 150 832 особи, із них 67,3% діти. Інтенсивний показник захворюваності становить 394,4 на 100 тисяч населення, що на 17,3% менше епідемічного порогу по Україні. Зареєстровано 4 випадки грипоподібного захворювання та 41 випадок тяжкої гострої респіраторної інфекції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за звітний тиждень не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу, а активність активність грипу та ГРВІ в усіх регіонах знаходиться на неепідемічних рівнях.
Загалом за минулий тиждень проти грипу вакциновано 28 851 людину, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 153 868 осіб.
Як повідомлялося, Центр громадського здоров'я прогнозує, що в епідемічному сезоні 2019/2020 років на грип та ГРВІ захворіє 6,7 млн українців.
У минулий епідемічний сезон з 1 жовтня 2018 року по 19 травня 2019 року в Україні зареєстровано 5,4 млн випадки захворювань на грип та ГРВІ (13,8% населення України) , із загальної кількості захворілих 65,3% становлять діти віком до 17 років.