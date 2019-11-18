За тиждень на грип захворіли ще 10 тисяч киян

У столиці за 46-й тиждень 2019 року зареєстровано 10 107 хворих на грип та ГРВІ.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє пресслужба міської влади.

"Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базового показника на 55,4%. Наразі показник захворюваності складає 342,5", - зазначив він.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 0,3% у порівнянні з попереднім тижнем. Зниження відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 6 378 (зниження на 0,7%), дорослих – 3 729 осіб (на рівні минулого тижня).

«У структурі захворюваності діти становлять 63,1%, а на попередньому тижні – 63,3%. Серед школярів захворюваність зросла на 1,7%: 2 619 випадків, що становить 41,1% від загальної кількості захворілих дітей і 25,9% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 46-й тиждень госпіталізовано 154 особи, із них 127 – діти.

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«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 35 494 особи», – додав Поворозник.

Фото: kyivcity.gov.ua