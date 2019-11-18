На грип цьогоріч можуть захворіти до шести мільйонів українців

В епідемічному сезоні 2019/2020 року в Україні на грип може захворіти до 6,7 млн людей.

Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

"Протягом сезону на грип та ГРВІ 2019/2020 перехворіє від 4,8 млн до 6,7 млн людей відповідно до останніх даних", - йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ нагадали, що грип — це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Грип має симптоми, подібні до ознак ГРВІ, але набагато небезпечніший.

Симптоми грипу: раптовий початок хвороби; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; біль у горлі; підвищення температури тіла до 38 °С і більше; кашель; в окремих випадках — блювота і пронос.

Вірус грипу передається повітряно-краплинним, повітряно-пиловим шляхом (вірусні частки переносяться повітрям від хворої людини до здорової під час розмови, кашлю, чхання), унаслідок тісного контакту (перебування на відстані близько 2 м).

За перших симптомів обов'язково звертайтеся до сімейного лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.

В ЦГЗ наголошують, що найкращою профілактика грипу є щорічна вакцинація, яка зменшує ризик захворіти на грип, а також зменшує ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті.

Раніше в ЦГЗ повідомили, що впродовж епідемічного сезону 2019/2020 року прогнозується чотири віруси грипу: два віруси типу А Brisbane та Kansas, та два віруси типу В - Colorado та Phuket. У вересні до України було доставлено 103 550 доз вакцин від грипу. Загалом планується доставка 500 000 доз вакцин проти грипу.