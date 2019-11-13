МОЗ заспокоює — вірус грипу поки “не ходить”

Упродовж тижня на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли понад 150 тисяч українців, але у країні відсутня циркуляція вірусів грипу

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"За минулий тиждень (04–10.11) на ГРВІ захворіла 150 171 особа, із них 66,5% діти. Інтенсивний показник захворюваності становить 392,7 на 100 тисяч населення, що на 17,6% менше епідемічного порогу по Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зареєстровано 6 випадків серед пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку грипоподібного захворювання, та 20 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції. Зараз, за даними МОЗ, у країні відсутня циркуляція вірусів грипу.

За звітний тиждень не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу.

Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 34 165 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 125 008 осіб.