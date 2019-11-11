Сезон грипу: за тиждень захворіли понад 10 тисяч киян

У столиці за 45-й тиждень 2019 року зареєстровано 10 140 хворих на грип та ГРВІ.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує пресслужба міської влади.

"Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базового показника на 55,3%. Наразі показник захворюваності складає 343,6", - сказав він.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,5% у порівнянні з попереднім тижнем. Зниження відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 6 422 (зниження на 2,3%), дорослих – 3 718 особи (на рівні минулого тижня).

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«У структурі захворюваності діти становлять 63,3%, а на попередньому тижні – 63,8%. Серед школярів захворюваність зросла на 2,5%: 2 574 випадки, що становить 40,1% від загальної кількості захворілих дітей і 25,4% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 45-й тиждень госпіталізовано 135 осіб, із них 111 – діти.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 28 689 осіб», – додав Поворозник.