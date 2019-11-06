Щеплення від грипу зробили вже 90 тисяч українців

З початку епідемічного сезону , з 1 жовтня 2019 року, щеплення від грипу зробили понад 90 тисяч українців.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 39 395 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 90 774 осіб", - йдеться у повідомленні.

Загалом за минулий тиждень (28.10–03.11.2019) на ГРВІ в Україні захворіло 147 499 осіб, із них 67,0% діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 385,7 на 100 тисяч населення, що на 19,1 % менше епідемічного порогу по Україні.

В усіх регіонах України активність грипу та ГРВІ знаходилась на неепідемічних рівнях.

За звітний тиждень не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу.

В МОЗ нагадали, що грип — це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом, яке легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт.

Найкращою профілактикою грипу є щорічна вакцинація.