Ліки, маски, антисептики: Київ готується до сезону грипу

Для запобігання епідемічних ускладнень і захисту киян від захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції розпорядженням КМДА затверджено відповідні профілактичні заходи в епідемічний сезон 2019-2020 років.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Комунальному підприємству «Фармація» доручено забезпечити аптечну мережу достатньою кількістю противірусних, лікувальних і вітамінних препаратів, засобів неспецифічної профілактики грипу і ГРВІ, засобів індивідуального захисту (маски, гумові рукавички тощо) та їхню безперебійну реалізацію", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Департаменту охорони здоров’я доручено підготувати комунальні медичні заклади до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності, створити необхідний запас противірусних, лікувальних препаратів, антисептичних і дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту медичних працівників.

Медпрацівники з питань діагностики, лікування та профілактики грипу і ГРВІ повинні будуть пройти підвищення кваліфікації.

У групах епідемічного та медичного ризику необхідно забезпечити в передепідемічний період захворюваності передсезонну імунопрофілактику грипу - профілактичні щеплення проти грипу медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну та екстрену медичну допомогу, а також працівникам і вихованцям будинків дитини, підпорядкованих Департаменту охорони здоров’я.

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Департамент освіти і науки також має проводити щоденний моніторинг відвідуваності закладів освіти, а в разі виявлення 20% відсутніх дітей через захворюваність на грип і ГРВІ серед дітей в одному класі (групі) – інформувати місцеві органи влади для прийняття рішення про призупинення навчально-виховного процесу.

Крім того, Департамент транспортної інфраструктури повинен не допускати вихід на лінію громадського пасажирського транспорту з несправною опалювальною системою.