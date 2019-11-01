Найближчим часом в Україну доставлять ще 150 флаконів сироватки від дифтерії
Про це в ефірі програми "Право на владу" сказав голова комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
"У нас зараз є 200 флаконів, 150 ми очікуємо в найближчий час. ... За інформацією Центру громадського здоров'я, є підтвердження про надання ще в цьому оці такою організацією як ПРООН 150 доз сироватки. І ми приймаємо рішення про звернення до Мінфіну, щоб закупити додатково",- сказав Радуцький.
За його словами, Україна ще не підійшла до епідемічного порогу захворювання на дифтерію. Втім Радуцький наголосив, що за останній місяць зафіксовано 21 випадок захворювання на дифтерії, з яких 5 підтверджені лабораторно, інші клінічно. Для порівняння він навів статистику за останні 8 років - з 2010 по 2018 рік в Україні зафіксовано 59 випадків захворювання на дифтерію.
Він наголосив,що вакцин в Україні на даний момент достатньо і закликав українців щепитися від дифтерії, оскільки іншого дієвого захисту не існує.