Щеплення від дифтерії зробили вже понад 10 тисяч ужгородців

В Ужгороді вже 10 598 осіб зробили щеплення від дифтерії після спалаху цього захворювання.

Про це повідомляє Закарпатський обласний центр здоров'я у Facebook.

“10 598 осіб щеплено в Ужгороді від дифтерії” - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, у місті вакцини достатньо, щепитися можна безкоштовно у всіх 8 сімейних амбулаторіях міста. Щеплення від дифтерії в Ужгороді можна отримати навіть якщо людина не уклала декларацію із сімейним лікарем, повідомляють в Закарпатському обласному центрі здоров'я.

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Як повідомляв Укрінформ, в Ужгороді стався спалах захворювання на дифтерію, захворіли студенти. Перший випадок зафіксований 19 жовтня, потім захворіли ще 4 студенти. Також були госпіталізовані носії інфекції. В обласній інфекційній лікарні наразі перебувають 15 осіб, інфікованих дифтерією. Усі вони студенти іноземці Ужгородського національного університету.

До цього випадку в Ужгороді дифтерію не фіксували протягом останніх 10 років.

За даними МОЗ, в Україні цього року було зафіксовано 10 випадків дифтерії, з них 8 - у жовтні. Зокрема, 5 хворих з діагнозом "дифтерія" зареєстровано у Закарпатській області, два випадки - у Києві та один випадок - у Тернопільській області. Ще 10 осіб в Закарпатській області є носіями інфекції.