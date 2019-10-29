В Україні у жовтні зареєстрували 18 випадків дифтерії

Протягом жовтня в Україні зареєстровано 18 випадків дифтерії, загалом з початку року зафіксовано 20 випадків захворювання на дифтерію.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"На 28 жовтня 2019 року в Україні зареєстровано 20 випадків дифтерії, з них 18 — протягом жовтня. П'ять випадків підтверджено лабораторно: в Луганській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській та Київській областях", - йдеться у повідомленні.

В ЦГЗ повідомили, що станом на 1 жовтня в Україні щеплено 59,5% дітей віком до одного року та 52,3% дорослих від кількості, що передбачена плановою вакцинацією. Загалом за вказаний період щеплено лише 200 000 дітей віком до року та 1,5 млн дорослих.

У ЦГЗ наголошують, що метою щеплення є створення антитоксичного імунітету проти дифтерії.

"Імунітет запобігає важкому перебігу хвороби та зменшує поширюваність захворюваність. Для колективного імунітету необхідно, щоби 95% населення отримали щеплення від хвороби. Вакцинуватися безкоштовно можна у кабінетах щеплень закладів охорони здоров’я", - зазначили у Центрі.

Згідно з національним Календарем профілактичних щеплень, для вакцинації дітей проти дифтерії, кашлюку, правця на першому році життя можуть використовуватися вакцини як з ацелюлярним (АаКДП), для ослаблених дітей, так і з цільноклітинним (АКДП) кашлюковим компонентом. Ці вакцини використовуються для щеплення дітей до 6 років 11 місяців 29 днів.

Вакцинація від дифтерії здійснюється у: 2 місяці (перше щеплення), 4 місяці (друге щеплення), 6 місяців (третє щеплення). У 18 місяців проводиться ревакцинація.

Ревакцинацію проти дифтерії та правця у 6 років проводять анатоксином дифтерійно-правцевим (далі — АДП), у 16 років — анатоксином дифтерійно-правцевим зі зменшеним вмістом антигену (далі — АДП-м).

Щеплення дітей до 7 років з порушенням Календаря призначаються лікарем з такого розрахунку, щоб дитина встигла одержати чотириразове щеплення проти кашлюку до 6 років 11 місяців 29 днів. У разі неможливості отримати 4 дози вакцини проти кашлюку дитиною до 6 років 11 місяців 29 днів вводять стільки доз, скільки дитина встигне отримати до виповнення їй зазначеного віку.

Дітям, старшим 7 років, та дорослим, які раніше не були щеплені або не мають даних щодо вакцинації, проводять щеплення АДП-м триразово. Ревакцинація дітей віком 15 –18 років, які отримують щеплення поза цим Календарем, здійснюється з мінімальним інтервалом у 3 роки після останнього щеплення для профілактики дифтерії та правця.

Першу планову ревакцинацію дорослих за віком та епідпоказаннями, які раніше були щеплені, проводять АДП-м у віці 26 років з подальшою плановою ревакцинацією через кожні 10 років.

Станом на 1 жовтня 2019 року в Україні є 1,8 млн доз вакцини АКДП, 141 тисяч доз АДП (не містить кашлюкового компоненту ) та 4,9 млн доз АДП-м.