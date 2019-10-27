Дифтерія в Україні: ще не епідемія, і краще її не допустити

А ви знаєте, що вакцинація в дитинстві дорослому вже нічого не гарантує?

Учора ЗМІ стало відомо про вже другий випадок дифтерії в Києві. Цього разу інфекцію діагностували 35-річній жінці, про що повідомив глава громадської організації "Інститут громадського здоров'я" Святослав Протас. А днем раніше столицю сколихнула новина про те, що на дифтерію захворів 9-річний хлопчик, який навчається у школі №303. За попередньою інформацією, він не був вакцинований. Ще раніше повідомлялося про сплеск захворюваності на дифтерію в Ужгороді — там хворобу виявили у кількох іноземних студентів-медиків. Але якщо ситуацію в Ужгороді здебільшого сприйняли як локальну, то після двох випадків дифтерії у столиці у багатьох постало питання — невже ця небезпечна хвороба аж настільки поширилася, а значить може накрити і всю країну?

Укрінформ дізнавався, яка наразі ситуація з захворюваністю на дифтерію та забезпеченням необхідними препаратами, чи варто говорити про епідемію і взагалі, чим підступна ця інфекція?

Яка ситуація на Закарпатті і що стало причиною захворюваності?

Для початку відмітимо: ті, хто вчасно вакцинувався, можуть видихнути з полегшенням. А от тим, хто ще думає, чи варто це робити, прийняти рішення, сподіваємося, допоможе наступна інформація. В Ужгороді дифтерію “підхопили” іноземні студенти, які не були щеплені від цієї інфекції, про що розповів Укрінформу директор Обласної інфекційної лікарні Закарпатської облради Михайло Поляк. “Зараз в обласній інфекційній лікарні перебуває 15 осіб, інфікованих дифтерією, усі — студенти-іноземці Ужгородського національного університету. Ці особи або не були щеплені в своїй країні від дифтерії, або не мають карт щеплень і відомостей про те, чи вакцинували їх від цієї хвороби. Попри це їх прийняли на навчання в Ужгородський національний університет”, - сказав Поляк. Родом вони з Індії, де щороку фіксують до 1000 випадків захворювання на дифтерію. Він наголосив, що приймати іноземних студентів на навчання до українських вишів без відповідних щеплень — загроза національній безпеці і додав, що ситуація дуже небезпечна. А все через те, що від них з легкістю могли інфікувалися українці, адже відсоток охоплення відповідною вакцинацією не дозволяє говорити про сформований колективний імунітет.

Окрім Закарпаття, за інформацією київського центру громадського здоров’я, упродовж 10 місяців 2019 року було зафіксовано два випадки дифтерії - у Хмельницькій та Луганській областях.

Ситуація в Києві наразі спокійна, хворий хлопчик одужує

Треба віддати належне вдалій комунікації влади з громадськістю в цій ситуації. Вже наступного дня після повідомлення про перший випадок дифтерії у столиці, відбувся брифінг, де лікарі та представники київської адміністрації, аби попередити панічні настрої киян, розповіли усі подробиці, а також про стан хворої дитини.

За словами лікарів, нинішній стан хлопчика задовільний. Уже обстежено усіх членів сім’ї та однокласників - нових випадків інфікування не виявлено. Юрій Сміщук, головний лікар центру первинної допомоги Дарницького району, де був встановлений діагноз, повідомив, що у хлопчика на момент звернення була клініка типової ангіни з температурою у 39 градусів. “Але згідно з протоколом, було взято мазок і призначено лікування. Ми уважно спостерігали за дитиною, її стан покращився, а температура знизилася. Але 22 жовтня ми отримали дослідження від лабораторії: в мазку виявили бактерії дифтерії”.

Юрій Сміщук додав, що згідно з записами в картці, щеплення від дифтерії згідно з календарем нібито робилося в 2013 році. Але під цим записом не було ні печатки лікаря, ні медичного закладу, тож встановити, де воно було зроблено і чи робилося взагалі, поки не вдалося. Але зважаючи на те, що у картці були письмові відмови матері хлопчика від інших щеплень, лікарі припускають, що запис про вакцинацію від дифтерії підроблений. Епідеміологи закликають батьків не ризикувати здоров’ям власних дітей і тих, хто їх оточує, і робити всі щеплення за розкладом, аби не допустити лиха.

За словами Василя Животенюка, начальника відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров’я КМДА, вакцини від дифтерії столиці вистачить на рік: “Наразі Департамент має 120 тисяч доз вакцин при середньому використанні 10 – 12 тисяч доз на місяць. Тобто маємо запас на 12 місяців. Випадків, щоб були потреби і не було вакцин - немає”.

Він також повідомив, що відсоток охоплення вакцинацією у місті складає 77%. При цьому відсоток вакцинованих дітей до одного року – 86%, а дітей у віці 6-16 років – 72%. Найнижчий показник серед дорослих людей, віком від 26 років — тобто тих, які мають здійснювати ревакцинацію кожні 10 років. Рівень охоплення вакцинацією цієї групи складає 49%. І, як показало невеличке опитування серед знайомих, про необхідність такої ревакцинації знає хіба що п’ята частина. А відтак, практично ніхто її й не робив.

Також Василь Животенюк повідомив, що місто має на цей час 8 доз антидифтерійної сироватки, яка знаходиться у Дитячій клінічній інфекційній лікарні. Проте її застосовують лише при важкій формі дифтерії. Одному хворому зазвичай достатньо однієї дози (в крайньому випадку можуть призначити дві).

Людмила Мінова, завідувачка інфекційним відділенням Олександрівської лікарні, говорить, що за весь рік дорослих пацієнтів до відділення з діагнозом дифтерія не надходило. Вона запевнила, що всі пацієнти з формами гострого захворювання верхніх дихальних шляхів обов’язково проходять тестування на дифтерію. Лікарка наголосила, що єдиним засобом профілактики є вакцинація і закликала доросле населення робити щеплення, аби не допустити спалаху епідемії. Для цього вакцинацією має бути охоплено не менше 90% населення. Якщо ж немає впевненості, має людина достатній рівень захисних антитіл чи все ж варто зробити щеплення, можна зробити спеціальне дослідження в лабораторії. Якщо цей рівень виявиться значно вищим за мінімальний, такого захисту вистачить на кілька років.

ПРО ЕПІДЕМІЮ ГОВОРИТИ ЗАРАНО

То ж чи можна говорити про епідемію дифтерії в Україні? Фахівці заспокоюють: подібні висновки робити зарано. Зокрема, це прокоментував у Facebook лікар-імунолог, завідувач кафедри клінічної імунології та мікробіології Харківської медакадемії післядипломної освіти Андрій Волянський: “На питання "чи може це бути початок епідемії" я поки що радив би не відповідати однозначно. Почекати деякий час. Поки перевірити свій захист і відновити при необхідності. Нещеплених дітей вакцинувати”.1080

Андрій Волянський

Тієї ж думки його колега, лікар-інфекціоніст, Олексій Галімський: “В Україні епідемія дифтерії? Ні. 2-5 випадків на рік у кожній області в сприятливі роки початку 2000-х вважалося нормою епідеміологічного благополуччя”.

Хоча варто пригадати, що лікар Комаровський упродовж останніх чотирьох років регулярно повторював: через антивакцинальні настрої батьків в Україні не за горами інфекція дифтерії. Про це він згадував і в одному з крайніх інтерв’ю ВВС цього літа: “Сьогодні ми маємо кір, де смертність приблизно 1 з 1000 хворих. А ситуація з захистом від дифтерії - не краща. І якщо на зміну кору прийде дифтерія, то це буде 5% смертність, як мінімум. А це вже іншого порядку загрози”.

Євген Комаровський

Що треба знати про дифтерію?

Дифтерія - це гостре інфекційне захворювання, яке характеризується запаленням переважно слизових оболонок ротоглотки та явищами загальної інтоксикації з переважним ураженням серцево-судинної та нервової систем.

Збудником захворювання є дифтерійна паличка (коринебактерія), яка виробляє екзотоксин, стійка до дії різних чинників і у зовнішньому середовищі може зберігатися до 15 діб, проте кип’ятіння та 1% розчину сулеми знищують палички через 1 хвилину. Також токсин, який виділяє паличка, в зовнішньому середовищі нестійкий, швидко гине при нагріванні (+60 С та вище) і дії прямих сонячних променів. Інкубаційний період захворювання – від 3 до 10 днів.

Передається дифтерія повітряно-крапельним шляхом, а також через предмети побуту (посуд, іграшки). Коли дифтерійна бактерія потрапляє у дихальну систему, вона виробляє токсин, який блокує синтез білка в клітинах, в результаті чого виникають тяжкі функціональні та структурні зміни, інколи несумісні з життям.

За словами дитячого інфекціоніста Віталія Євтушенка, порівняно з грипом, імовірність заразитися дифтерією після контакту з хворим все ж менша, бо для цього потрібен тісний контакт і достатня кількість мікробів, які потраплять на слизову оболонку. Але лікар додає, що дифтерія має вищий рівень смертності у разі ускладнень.

Київський центр громадського здоров’я також інформує: під час епідемії дифтерії в Україні (1991-1998), спричиненої низьким охопленням дітей вакцинацією та відсутністю ревакцинації дорослих, на дифтерію захворіли близько 20 тисяч людей, 696 з яких померли.

ЄДИНИЙ СПОСІБ ЗАПОБІГТИ СМЕРТЕЛЬНІЙ ХВОРОБІ - ВАКЦИНАЦІЯ!

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ДИФТЕРІЯ: СИМПТОМИ ТА МОЖЛИВІ УСКЛАДНЕННЯ

Симптоми:

• біль у горлі;

• підвищена температура;

• наліт на мигдалинах сірого кольору;

• осиплість голосу;

• ускладнене дихання та ковтання;

• висока температура;

• набряк слизової оболонки носоглотки;

• збільшення лімфатичних вузлів.

Важливо своєчасно діагностувати хворобу. Адже за своїми клінічними проявами вона схожа на ангіну та інфекційний мононуклеоз. Якщо ви помітили в себе або рідних такі ознаки, не легковажте і не списуйте все на звичайну застуду, а негайно зверніться до лікаря. Що раніше встановлений діагноз, то вищі шанси на одужання.

Дифтерія найчастіше проявляється утворенням щільної плівки та набряку слизових оболонок, що блокує дихальні шляхи. Токсичне ураження серцево-судинної та нервової систем і вторинні інфекції також можуть мати летальні наслідки. Небезпечність захворювання характеризується високою смертністю, в 50 випадках з 1000.

ЯК І КОЛИ ВАКЦИНУВАТИСЯ ВІД ДИФТЕРІЇ?

Дітям роблять щеплення вакциною АКДП у 2, 4 та 6 місяців. У 18 місяців проводиться ревакцинація, згодом ревакцинацію проводять у 6 років вакциною АДП, наступну у 16 років — АДП-М.

Дорослі повинні ревакцинуватися (вакцинуватися повторно) кожні 10 років. Тобто якщо востаннє ви робили щеплення у 16, то першу ревакцинацію слід зробити в 26 років, другу - у 36 і так далі.

Вакцинація вже за декілька років не гарантує захисту від інфікування та захворювання, але захворювання у правильно щеплених буде перебігати набагато легше, ніж у тих, хто не має щеплень.

Якщо доросла людина або дитина старша 7 років раніше не вакцинувалися від дифтерії і правця, необхідно отримати як мінімум три дози вакцини АДП-М – спочатку перша доза, через місяць – друга, через 6 місяців після другої – третя.

ЛИШЕ ВАКЦИНАЦІЯ - НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ

Лише вакцинація рятує від дифтерії. За даними CDC, 99% людей, що мають щеплення від дифтерії - не хворіють. Імунізація від усіх хвороб, за даними ВООЗ, запобігає 2-3 млн смертей у світі щороку, а ще 1,5 млн людей можна врятувати, якщо охоплення щепленнями збільшиться.

Зробити щеплення від дифтерії можна безкоштовно для дорослих і дітей. Київ забезпечено якісними вакцинами. Для того, щоб отримати вакцину, зверніться до свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра

Історична довідка

Протягом всієї історії дифтерія була однією з найстрашніших інфекційних хвороб, яка спричиняла руйнівні епідемії, головним чином серед дітей.

Перші згадки про дифтерію з’явилися ще у V ст. до н.е. в працях Гіппократа. Найбільші спалахи цієї хвороби у Європі були у Середні віки. Під час тяжких епідемій дифтерії в Європі та Сполучених Штатах Америки у 1880-х роках летальність від її респіраторної форми в деяких районах досягала понад 50 відсотків.

Наприкінці ХІХ століття німецький бактеріолог Едвін Клебс виявив збудника дифтерії у зрізах дифтерійних плівок, а вже за рік Фрідріх Лефлер виділив дифтерійну паличку в чистій культурі, чим заробив собі світове визнання. Дифтерійну паличку і дотепер деколи називають «паличкою Лефлера». В подальшому цю гіпотезу підтвердив французький мікробіолог Еміль Ру та швейцарський лікар та вчений Александр Йерсен.

У 1891 році німецький вчений-мікробіолог Еміль фон Беринг вперше в історії ввів дифтерійний антитоксин.

Наразі вакцини, що містять дифтерійний анатоксин, є одними з найстаріших вакцин у сучасному застосуванні. Перші підходи до активної імунізації проти дифтерії ґрунтувалися на суміші токсину та ДАТ. Такі вакцини широко використовувались в США у 1914 році. У 1926 році був розроблений більш імуногенний дифтерійний анатоксин. У 1940-х рр. дифтерійний та правцевий анатоксини і антигени кашлюка були об’єднані в дифтерійно-правцеву-кашлюкову вакцину (DTP). У Європі та Північній Америці вони стали доступними в кінці 1940-х років, і спалахи дифтерії серед вакцинованого населення зменшилися.

У 1970-х роках, перш ніж ці вакцини стали легкодоступними та використовувалися по всьому світу, в країнах з низьким і середнім рівнем доходів щорічно траплялося 1 млн випадків дифтерії, у тому числі 50–60 тис. летальних випадків.

Після запровадження Розширеної програми з імунізації в 1974 році з вакциною проти дифтерії як однією з оригінальних 6 вакцин РПІ, захворюваність на дифтерією різко скоротилася у всьому світі.

Юлія Горбань, Київ