У столиці на карантин закрили школу, ще у восьми — низку класів

У Києві освітній процес через грип та гострі респіраторні вірусні інфекції призупинили в одній школі повністю, а ще у восьми - частково.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує кореспондент Укрінформу.

"За інформацією Департаменту освіти і науки, в Києві на сьогодні освітній процес призупинено в одній школі в цілому, і у 8 школах - частково. У Голосіївському районі - це 1 школа частково, два класи, Дарницький район - дві школи частково, два класи, Оболонський район - 1 школа частково, 13 класів, Печерський район - 1 школа частково, 5 класів, і Святошинський район - 1 заклад повністю, і три школи частково, 9 класів", - сказав він.

Він зазначив, що у столиці за 4-й тиждень 2020 року зареєстровано майже 11 тисяч хворих на грип та ГРВІ.

"Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на достатньо низькому рівні, який не потребує на сьогодні введення тих чи інших додаткових заходів та є нижче базової лінії майже на 52%. Хоча загалом у столиці, за останній тиждень, зберігається збільшення захворюваності, в основному - це діти. За 4-й тиждень до медичних закладів Києва госпіталізовано 186 осіб, із них 150 – діти. У структурі захворювань загалом, діти становлять близько 62%. Серед школярів захворюваність зросла на 35,6%: 2869 випадків", - розповів Поворозник.