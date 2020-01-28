У столиці на карантин закрили школу, ще у восьми — низку класів

У столиці на карантин закрили школу, ще у восьми — низку класів

Укрінформ
У Києві освітній процес через грип та гострі респіраторні вірусні інфекції призупинили в одній школі повністю, а ще у восьми - частково.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує кореспондент Укрінформу.

"За інформацією Департаменту освіти і науки, в Києві на сьогодні освітній процес призупинено в одній школі в цілому, і у 8 школах - частково. У Голосіївському районі - це 1 школа частково, два класи, Дарницький район - дві школи частково, два класи, Оболонський район - 1 школа частково, 13 класів, Печерський район - 1 школа частково, 5 класів, і Святошинський район - 1 заклад повністю, і три школи частково, 9 класів", - сказав він.

Він зазначив, що у столиці за 4-й тиждень 2020 року зареєстровано майже 11 тисяч хворих на грип та ГРВІ.

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"Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на достатньо низькому рівні, який не потребує на сьогодні введення тих чи інших додаткових заходів та є нижче базової лінії майже на 52%. Хоча загалом у столиці, за останній тиждень, зберігається збільшення захворюваності, в основному - це діти. За 4-й тиждень до медичних закладів Києва госпіталізовано 186 осіб, із них 150 – діти. У структурі захворювань загалом, діти становлять близько 62%. Серед школярів захворюваність зросла на 35,6%: 2869 випадків", - розповів Поворозник.

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