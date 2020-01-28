У місті Козятин на Вінниччині через ГРВІ та грип закрили 5 шкіл
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник управління освіти та спорту Козятинської міської ради Олена Касаткіна.
«Наразі рівень захворюваності серед учнів козятинських шкіл складає близько 16-22%. Тому для запобігання поширенню ГРВІ та грипу було ухвалене рішення про оголошення карантину у 5 із наявних шести шкіл та двох позашкільних установах. Садочки поки що працюють», - повідомила Касаткіна.
За її словами, тимчасово навчальний процес призупинено для близько 2,5 тис. школярів міста. Пропущені уроки в школах будуть відпрацьовувати за рахунок ущільнення навчальної програми.
Карантин у міських школах оголошено з 28 січня по 3 лютого.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок понеділка на Вінниччині карантинні заходи через грип та ГРВІ оголошені у 13 школах на території Тульчинського, Тиврівського, Жмеринського районів і м. Хмільник. У зв’язку з цим тимчасово не навчалося близько 5,9 тис. школярів.
Згідно з даними Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України, четвертого тижня 2020 року у Вінницькій області спостерігався середній рівень інтенсивності захворюваності на грип та ГРВІ, що складає 617,3 випадків на 100 тис. населення.
Фото: komr.gov.ua