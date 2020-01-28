У місті Козятин на Вінниччині через ГРВІ та грип закрили 5 шкіл

На Вінниччині через ГРВІ та грип закрили на карантин п’ять із шести шкіл міста Козятин.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник управління освіти та спорту Козятинської міської ради Олена Касаткіна.

«Наразі рівень захворюваності серед учнів козятинських шкіл складає близько 16-22%. Тому для запобігання поширенню ГРВІ та грипу було ухвалене рішення про оголошення карантину у 5 із наявних шести шкіл та двох позашкільних установах. Садочки поки що працюють», - повідомила Касаткіна.

За її словами, тимчасово навчальний процес призупинено для близько 2,5 тис. школярів міста. Пропущені уроки в школах будуть відпрацьовувати за рахунок ущільнення навчальної програми.

Карантин у міських школах оголошено з 28 січня по 3 лютого.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок понеділка на Вінниччині карантинні заходи через грип та ГРВІ оголошені у 13 школах на території Тульчинського, Тиврівського, Жмеринського районів і м. Хмільник. У зв’язку з цим тимчасово не навчалося близько 5,9 тис. школярів.

Згідно з даними Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України, четвертого тижня 2020 року у Вінницькій області спостерігався середній рівень інтенсивності захворюваності на грип та ГРВІ, що складає 617,3 випадків на 100 тис. населення.

Фото: komr.gov.ua