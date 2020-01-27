На Вінниччині закрили на карантин 13 шкіл

На Вінниччині станом на понеділок через карантинні заходи призупинено навчання у 13 загальноосвітніх навчальних закладах.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила заступник директора Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА Олена Чорна.

«Станом на ранок понеділка поки що на карантині 13 загальноосвітніх шкіл області. Найбільше таких закладів на території Тульчинського, Тиврівського, Жмеринського районів і м. Хмільник. У зв’язку з цим тимчасово не навчаються близько 5,9 тис. школярів», - розповіла Чорна.

За її словами, термін дії карантину в усіх закладах різний - від кількох днів до тижня й більше.

Очільниця департаменту припускає, що кількість закладів, де навчальний процес призупинятимуть для запобігання масового поширення захворюваності на грип та ГРВІ, зростатиме.

У деяких районах карантинні заходи у закладах освіти завершуються, зокрема, у 5 школах Мурованокуриловецького району, де діти не відвідували навчання минулого тижня.

Як повідомили Укрінформу у Вінницькому обласному лабораторному центрі МОЗ України, четвертого тижня 2020 року у Вінницькій області спостерігався середній рівень інтенсивності захворюваності на грип та ГРВІ, що складає 617,3 випадків на 100 тис. населення та є на 10,0 % нижчим середнього багаторічного рівня. Впродовж тижня за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 9589 осіб, серед захворілих 5810 (60,6 %) дітей. Було госпіталізовано 544 особи в т. ч. 432 дитини. Летальних випадків не зареєстровано.

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З початку епідемічного сезону у вірусологічній лабораторії ДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗ України» методом люмінесцентної мікроскопії досліджено матеріал від 8 осіб. Отримано 1 позитивний результат на вірус парагрипу, 1 - на вірус грипу А та 2 - на аденовірус. Методом ПЛР досліджено 34 зразки матеріалу, отримано 1 позитивний результат на вірус грипу типу А H3 та 15 позитивних на вірус грипу типу А H1.