Усі школи в Бердянську закрили на карантин

В Бердянську в школах та позашкільних закладах освіти з 25 січня призупиняється освітній процес.

Таке рішення ухвалила постійна міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Бердянської міської ради.

«Протягом останнього тижня кількість хворих збільшувалася поступово, а вже сьогодні відбулося значне збільшення. В цілому по місту — 16,2% хворих школярів», - повідомив начальник відділу освіти Володимир Липський.

У Бердянському центрі первинної медико-санітарної допомоги заявляють, що після того, як діти повернулися з канікул, звернення до лікарів з приводу ГРВІ збільшилося майже у 2,5 рази - з 40 осіб до 158. За даними медиків, цього року захворювання проходить дуже тяжко. Якщо у минулі роки температура трималася до трьох діб, то зараз - до шести і вона погано збивається, супроводжується головним болем.

В результаті наради члени комісії прийняли рішення про призупинення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти та закладах позашкільної освіти в межах міста Бердянськ, селах Азовське, Нововасилівка та Роза з 25 по 31 січня включно. На цей же період призупиняється проведення масових заходів із вихованцями та гурткова робота у закладах культури та спорту міста.

Читайте також: У Запорізькій області на карантин закрили три школи

Як раніше повідомлялось, у Запорізькій області на карантин закрито три школи у Михайлівському, Токмакському, Чернігівському районах. Окрім того, заняття призупинені в 27 школах області в 51 класі, а також в 8 групах у 7 дитячих садочках.