У Запорізькій області на карантин закрили три школи

У Запорізькій області через високий рівень захворюваності дітей на ГРВІ навчальний процес призупинили у трьох школах та ще у 38 окремих класах.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла лікар-епідеміолог ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ» Любов Акчуріна.

«Через високий рівень захворювання учнів, у тому числі і на ГРВІ, станом на 23 січня в області повністю закриті три школи: Тимошівська (Михайлівський район), Молочанська (Токмакський район) та Владівська (Чернігівський район). Окрім того, у 27 школах області тимчасово призупинений навчальний процес у 51 класі», - розповіла лікар-епідеміолог.

За її словами, більшість класів (38) закриті у Запоріжжі.

Карантин оголошено і в дошкільних навчальних закладах. Так, у 7 дитячих садках (6 з яких у Запоріжжі, ще 1 — у Чернігівському районі) закриті 8 груп.

Окрім того, через захворювання дітей на грип закрили на карантин усі школи в Покровську на Донеччині.