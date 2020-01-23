Сезон грипу: в Україні за тиждень 142 тисячі хворих, 60% - діти

Протягом тижня на ГРВІ захворіло 142 тисячі осіб, з них понад 60% - діти.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"За минулий тиждень (13–19.01) на ГРВІ захворіли 142 659 людей, із них 60,3% — діти. Інтенсивний показник захворюваності склав 373,1 на 100 000 населення, що на 21,7% менше епідемічного порога по Україні", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що у більшості регіонів України активність грипу та ГРВІ була на неепідемічних рівнях, за винятком Тернопільської області, де зареєстровано низьку епідемічну активність грипу та ГРВІ.

Читайте також: У школах Житомира оголосили карантин через грип та ГРВІ

З початку епідемічного сезону зареєстровано 11 летальних випадків внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР. Жоден померлий не був щеплений проти грипу.

Упродовж минулого тижня проти грипу вакциновано 1 492 людини, а з початку жовтня щеплення зробили 231 977 осіб.