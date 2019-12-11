Вінницькі громади вчилися, як залучати гранти на розвиток освіти

На Вінниччині представники сімнадцяти ОТГ навчалися залучати грантові кошти на розвиток освіти.

Знання про те, як готувати конкурентні проєкти, спроможні перемагати у змаганнях за кошти грантодавців, представники ОТГ отримали на тренінгу «Проєктний менеджмент в освіті», організованому Вінницьким офісом Програми «U-LEAD з Європою».

«Одна з фокусних груп активних мешканців громади, які мають безпосередній вплив на розвиток її території, - це педагоги, вчителі. Вони напряму зацікавлені, щоб їхня освітня сфера у громаді розвивалася, щоб їхні школи і садочки виглядали по-сучасному. Але не завжди знають, як залучити гроші, щоб це відбулося. Тому ми й мали за мету показати їм механізм, як переконати потенційного донора, щоб він виділив кошти не просто як пожертву, тому що ми бідні, а вкласти кошти у громади з огляду на наші переваги. Наприклад, що в громаді багато дітей, є близькість до траси і потенційна можливість підвозити дітей з інших сіл. Тобто, навчитися шукати аргументи, які у комбінації з правильною логікою проєкту впливають на те, що серед тисячі ідей потенційний грантодавець обере для фінансування саме їхню», - розповів радник з питань регіонального розвитку Юрій Войціцький.

За його словами, наразі Україна відходить від ручного управління державою, послуговуючись принципом «країна рівних можливостей». Відтак, у ході конкурсного відбору кожна громада має шанс виграти кошти серед тисячі інших. А задля цього й потрібні знання з проєктного менеджменту.

Зокрема, учасники тренінгу ознайомилися з міжнародною методикою підготовки проєктів (РСМ) та їхніми етапами. А також державними та міжнародними програмами, у межах яких громади можуть подавати проєкти з розвитку освіти в ОТГ. Зокрема, з місцевих бюджетів, ДФРР, субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ, за рахунок міжнародної технічної допомоги, а також за умови участі в інших регіональних та національних програмах, які функціонують на конкурсній основі.

Участь у тренінгу взяли вчителі, директори шкіл та фахівці відділів освіти 17 об’єднаних громад Вінниччини. Упродовж навчального курсу вони опановували інструменти проєктного менеджменту. Під час занять «пройшли» від початку до кінця кілька проєктних ідей - від правильного визначення і формулювання проблеми, яку потрібно вирішити у громаді, до оцінки фінальних результатів проєкту.

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Войціцький зазначив, що в окремих ОТГ регіону досвід написання грантових проєктів вже є. Але здебільшого він обмежується перемогами в обласному конкурсі розвитку територіальних громад, де співфінансування складається з декількох десятків тисяч гривень. Нині ж громади мають значно більші амбіції, і «ми хочемо їх переконати, що залучити на розвиток школи 100 тисяч євро – це насправді реально і не так вже й важко».

Зокрема, однією з таких громад є Дашівська. Як розповіла заступниця начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту селищної ради Надія Крилата, у цій об’єднаній громаді вже були реалізовані проєкти - і за допомогою Програми «U-LEAD з Європою», і за підтримки обласного бюджету. Наприклад, створення рекреаційної зони «Острів кохання».

«Що ж стосується освіти, ми подавали проєкт на ДФРР щодо капітального ремонту і реконструкції опорного закладу Дашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Вона в нас потребує капітального ремонту, є всі висновки. На жаль, проєкт наш не пройшов, тому цього року ми знову плануємо його подавати і сподіваємось, що він буде реалізований.

Також у межах обласного конкурсу з розвитку територіальних громад ми подавали проєкт щодо модернізації нашої місцевої бібліотеки. Отримали кошти, ось до нового року вже їх освоїли. Здійснили енергоощадні заходи - це заміна вікон і дверей. Купили комп’ютерну техніку. Тобто, завдяки позабюджетним коштам маємо можливість розвивати наші заклади й зміцнювати їхню матеріальну базу», - розповідає Крилата.

Вона вважає, що сьогодні громадам необхідно виходити на новий рівень і вчитися писати проєкти, які були б конкурентними і вигравали у програмах міжнародних донорів. А цього потрібно десь навчитись і набувати досвіду, як розвивати свої громади за допомогою грантових коштів.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Вінницький офіс Програми «U-LEAD з Європою»