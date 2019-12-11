Експерт назвав дві основні складові для успіху тергромад

Пріоритетами успішного розвитку більшості з 38 об'єднаних тергромад Одещини стало формування місцевих бюджетів передусім на основі власних ресурсів, а не за рахунок бюджетів інших рівнів та субвенцій на розвиток інфраструктури. І що не менш важливо - залучення жителів до робочих груп з планування стратегій розвитку населених пунктів.

Про це заявив експерт з регіонального розвитку Віктор Бондарук у ході прескафе "Реалізація стратегій і державна підтримка об'єднаних громад на Одещині", організованого Одеським офісом Програми "U-LEAD з Європою", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Упродовж трьох років фахівці Одеського офісу підтримали розробку стратегій розвитку для 11 успішних тергромад, зокрема, Авангардівської, Куяльницької, Коноплянської, Великомихайлівської, Лиманської, Березівської та інших. Суть їх полягає в тім, що разом зі збільшенням повноважень покладається й більша відповідальність на об’єднані територіальні громади, аніж це було до об’єднання. До сфери їх відповідальності перейшли освіта, культура, медицина, соціальна сфера тощо", - зазначив Бондарук.

Аналіз поточної економічної ситуації в ОТГ Одещини показав, що найбільш процвітаючими стали громади, які розробляли свої стратегії, опираючись перш за все на власні ресурси, а не роблячи ставку на підтримку з обласного й державного бюджетів, субвенції на розвиток інфраструктури та Держфонду регіонального розвитку.

За словами експерта, "власні цьогорічні бюджети деяких з ОТГ Одещини, наприклад, Авангардівської, перевищують 200 мільйонів гривень. І навпаки - відсутність продуманої стратегії є стримуючим фактором для окремих громад, що не мають цілісного бачення. Через це й розвиваються хаотично, хапаючись, умовно кажучи, то за одну справу, то за іншу. Такі підходи також заважають отримати фінансові ресурси для реалізації місцевих проєктів - як з боку державних структур, так і донорських організацій, експерти яких зазвичай бажають упевнитися, що це відповідає пріоритетам розвитку громади, визначеним якраз стратегічними документами".

Як наголосив Бондарук, до розробки стратегій в успішних ОТГ неодмінно залучають місцевих жителів: шляхом громадського обговорення проєкту стратегії, опитування чи анкетування, посильної участі у роботі груп зі стратегічного планування, а також реалізації затверджених планів розвитку. Завдяки цьому жителі відчувають свою особисту причетність до розвитку своїх населених пунктів, відкриття комунальних підприємств, створення кращих умов для отримання освітніх, соціальних, культурних, медичних та адмінпослуг.

Відповідаючи на запитання учасників прескафе про пріоритети розвитку успішних тергромад Одещини, експерт уточнив, що більшість ОТГ визначила від двох до чотирьох пріоритетних цілей свого розвитку. Для прикладу, у Куяльницькій ОТГ - це розвиток сільгоспвиробництва і зелений туризм, в Авангардівській - сприяння розвитку малого бізнесу і торговельно-складської інфраструктури, у Любашівській — м'ясо-молочного виробництва та переробних підприємств, родзинка Тузлівської ОТГ - розбудова готельних комплексів і сучасної туристичної індустрії тощо.

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Торкнувшись перспектив розвитку Одеської тергромади, Бондарук констатував, що "керівництво міста протягом останніх років недостатньо активно співпрацювало з приміськими громадами, внаслідок чого жодна з них не висловила тяжіння до об'єднання з Одесою. Чи стануть вони частиною агломераційної системи, поки що прогнозувати важко. Можуть бути два варіанти розвитку: добровільне або примусове їх приєднання до міста - з урахуванням того, що жителі приміських громад користуються закладами освітньої, медичної інфраструктури, водогоном та енергомережею, що належать Одеській тергромаді".

Експерт з питань децентралізації також відповів на низку інших запитань учасників прескафе.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Одеський офіс Програми "U-LEAD з Європою"