У громаді на Чернігівщині встановлюють вуличні ліхтарі на сонячних батареях

У віддалених і малолюдних населених пунктах Городнянської ОТГ встановлюють вуличні ліхтарі на основі сонячних батарей. Днями таке альтернативне освітлення з’явилося в селах Берилівка та Сеньківка.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила радниця з питань комунікації Чернігівського офісу Програми "U-LEAD з Європою" Оксана Стельмах.

"Дбаючи про організацію вуличного освітлення у віддалених селах, керівництво Городнянської громади використовує альтернативні джерела енергії. Так, нещодавно у селах Берилівка та Сеньківка були встановлені вуличні ліхтарі на основі сонячного фотогальванічного модуля ", - поінформувала вона.

Як розповів заступник Городнянського міського голови Віталій Мамедов, ці ліхтарі стали гарною економною альтернативою традиційному освітленню. Особливо в селах, куди тягнути дротову електролінію - дуже дорого.

"Виготовити проєкт вуличного освітлення для одного села, пройти всі погодження й підключитися до РЕМу - справа для нас непідйомна, оскільки потягне на десятки тисяч гривень. Встановлення "сонячних" ліхтарів - це єдиний варіант, щоб у XXI сторіччі забезпечити хоча б якісь умови людям, щоб вони у темряві не спотикалися. Тому що жителі будь-якого найменшого села чи хутора - такі ж громадяни, як і всі інші, і заслуговують на увагу до себе і нормальні умови проживання", - сказав Мамедов.

За його словами, "сонячні" ліхтарі в Берилівці та Сеньківці, де проживає 50 і близько 200 осіб відповідно, обійшлися громаді в менш ніж 10 тис. грн. Енергії, яку вони акумулюють упродовж навіть похмурого зимового дня, цілком достатньо для того, аби яскраво світитися вночі. Коли ж випаде сніг, світла буде ще більше.