На Запоріжжі створили Малобілозерську тергромаду, на черзі - Василівська ОТГ

У Василівському районі Запорізької області триває процес утворення ОТГ - вже утворено Малобілозерську сільську об'єднану територіальну громаду, на черзі — Василівська міська ОТГ.

Про це заявили у Василівській РДА, повідомляє кокреспондент Укрінформу.

«На цей час Малобілозерською, Орлянською та Балківською сільськими радами прийняті рішення про добровільне об'єднання територіальних громад. У результаті утворено Малобілозерську сільську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у селі Мала Білозерка з населенням 12 884 особи. Малобілозерська сільська об’єднана територіальна громада − друга ОТГ у районі. На завершальному етапі створення знаходиться Василівська міська об’єднана територіальна громада Василівського району з адміністративним центром у місті Василівка», - йдеться у повідомленні.

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ОТГ отримала висновок щодо відповідності проєктів рішень про добровільне об’єднання територіальних громад законам та Конституції України, затверджений розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації.

До складу нової громади увійдуть Василівська міська та Верхньокриничанська, Кам`янська, Лугівська, Скельківська сільські ради Василівського району. Населення новоутвореної громади складатиме 19 913 осіб.

Після того, як місцеві ради приймуть відповідні рішення про добровільне об’єднання, Центральна виборча комісія має призначити перші вибори в установленому законом порядку.

Фото: wikimapia.org