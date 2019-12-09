Новопсковська ОТГ перемогла у конкурсі кращих практик самоврядування

У Києві відбулася церемонія нагородження переможців всеукраїнського конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування», серед яких було виділено й Новопсковську ОТГ Луганської області.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«У темі «Практики залучення молоді до місцевого економічного розвитку» в номінації «сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад» Новопсковська ОТГ отримала диплом І ступеня з проєктом «Створення умов для активізації та згуртування молоді Новопсковської ОТГ задля економічного розвитку громади», - йдеться у повідомленні.

Цей конкурс Міністерство розвитку громад та територій у співпраці з Програмою Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» проводять вшосте. Цьогоріч зі 136 практик органів місцевого самоврядування конкурсна комісія обрала 30 переможців.

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Серед них і Новопсковська об’єднана територіальна громада.

Суперництво в конкурсі здійснювалося за трьома темами. Перша – практики, засновані на рішеннях місцевих рад, що стосуються соціально-економічного розвитку. Друга і найпопулярніша за кількістю заявок – розвиток, заснований на особливостях громади. Третя – залучення молоді до місцевого економічного розвитку.

Уперше тематику конкурсу визначали методом онлайн опитування самоврядного активу.

Фото: rada.info