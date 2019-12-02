Казанківська ОТГ на Миколаївщині придбала асфальтний мінізавод
Про це кореспондентові Укрінформу розповів радник з питань регіонального розвитку Миколаївського офісу Програми «U-LEAD з Європою» Микола Дурман.
«Придбання такої спецтехніки, як асфальтний мінізавод, дасть змогу самотужки, власними силами та втричі дешевше виконувати поточний ремонт та обслуговування доріг на території Казанківської об’єднаної територіальної громади. І це також суттєво заощадить кошти, адже вартість доставки асфальту та вартість послуг зовнішніх фірм і компаній на сьогодні є дуже високою», - сказав Дурман.
За його словами, ремонт вулиць і доріг між населеними пунктами громади є нагальною проблемою. Про це неодноразово згадувалося в анкетах, яку мешканці громади заповнювали на етапі розробки Стратегії розвитку Казанківської ОТГ.
Йдеться про асфальтний мінізавод, а саме: рециклер асфальтобетону РА-800, встановлений на причепі-платформі, а також дизельний дорожній коток Dynapc CC122. Обладнання придбано за кошт субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад на суму 1 мільйон 25 тисяч гривень та власні кошти селищної ради в сумі 31 тисячу 450 гривень.
Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом та його членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.
Фото: auc.org.ua