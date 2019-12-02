Казанківська ОТГ на Миколаївщині придбала асфальтний мінізавод для здешевлення вартості ремонту доріг.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів радник з питань регіонального розвитку Миколаївського офісу Програми «U-LEAD з Європою» Микола Дурман.

«Придбання такої спецтехніки, як асфальтний мінізавод, дасть змогу самотужки, власними силами та втричі дешевше виконувати поточний ремонт та обслуговування доріг на території Казанківської об’єднаної територіальної громади. І це також суттєво заощадить кошти, адже вартість доставки асфальту та вартість послуг зовнішніх фірм і компаній на сьогодні є дуже високою», - сказав Дурман.

За його словами, ремонт вулиць і доріг між населеними пунктами громади є нагальною проблемою. Про це неодноразово згадувалося в анкетах, яку мешканці громади заповнювали на етапі розробки Стратегії розвитку Казанківської ОТГ.

Отож цю проблему було включено в Стратегію розвитку як окреме завдання, адже вона посіла друге місце за важливістю для місцевих мешканців. Та її швидкому вирішенню перешкоджало декілька причин. Насамперед, у селищі не було власного комунального підприємства, для якого можна було б придбати техніку і виконувати дорожні роботи. Тому першим кроком стало створення КП «ДоброБуд», а вже наступним - придбання спеціального обладнання.

Йдеться про асфальтний мінізавод, а саме: рециклер асфальтобетону РА-800, встановлений на причепі-платформі, а також дизельний дорожній коток Dynapc CC122. Обладнання придбано за кошт субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад на суму 1 мільйон 25 тисяч гривень та власні кошти селищної ради в сумі 31 тисячу 450 гривень.

Придбання такої техніки матиме позитивний вплив на життя населення через створення комфортного та безпечного середовища для проживання мешканців нашої ОТГ, а також дасть поштовх до залучення інвестицій у громаду. Адже загальновідомо, що ніхто не хоче вкладати гроші в населений пункт, до якого не можна нормально доїхати. Отож, це саме той проєкт, котрий працюватиме на перспективу, бо після ремонту доріг ми серйозно візьмемося за розвиток туризму, надання логістичних послуг тощо», - зазначив голова Казанківської громади Олексій Асмолов.

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Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом та його членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: auc.org.ua