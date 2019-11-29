На Донеччині планують створити 65 тергромад

Перспективний план формування територій громад Донецької області передбачає 65 громад: 45 – на підконтрольній українській владі території та 20 - на тимчасово непідконтрольній.

Про це заявила у Краматорську на форумі з місцевого самоврядування заступник голови Донецької облдержадміністрації Юлія Костюніна, повідомля пресслужба Донецької ОДА.

«Адміністративно-територіальний устрій є дуже складним, і наразі у Донецькій області сформовано 12 громад. У свою чергу перспективний план формування територій громад Донецької області передбачає 65 громад (45 – на території підконтрольній українській владі та 20 - на території тимчасово непідконтрольній українській владі)», - повідомила Костюніна.

Вона зазначила, що завершити реформу децентралізації на Донеччині заважають бойові дії та окупація частини області. В рамках удосконалення адміністративно-територіального устрою Донецької області на субрегіональному рівні облдержадміністрацією пропонується створення 5 районів на територіях підконтрольних українській владі, та 3 районів на територіях тимчасово непідконтрольних українській владі.

Костюніна додала, що відповідно до затвердженого перспективного плану Донецької області, жодна з перспективних громад не має рівня спроможності нижче за середній.

Присутній на форумі народний депутат України та перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський звернув увагу спікерів на необхідності зворотного зв’язку з новосформованими громадами.

«Головне, щоб ми не забували, для кого ми це робимо. Важливо закінчити реформу не біжучи. Першим пріоритетом має бути ефективне завершення реформи децентралізації. Об’єднання неможливе без довіри. Наприклад, наскільки мені відомо, у Покровському районі не створено жодної громади. Але це питання можливо вирішити, враховуючи особливості регіону», - зауважив Лозинський.

Під час дискусії на форумі обговорили й проблемні питання у сфері адміністративно-територіального устрою та шляхи їх вирішення.

Фото: dn.gov.ua