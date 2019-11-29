У Раді вважають, що децентралізація збільшує шанси повернути окуповані території

Успішне проведення реформи децентралізації збільшує шанси на відновлення територіальної цілісності України.

Про це заявив у Краматорську на форумі з місцевого самоврядування голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, повідомляє Донецька ОДА.

«Ми перебуваємо під постійною загрозою можливого військового вторгнення з боку РФ. Тому ми потребуємо максимальної концентрації економічних та людських ресурсів. Саме у цьому реформа децентралізації дозволить створити передумови та прискорити економічний розвиток України. Успішне проведення реформи децентралізації збільшує шанси на відновлення територіальної цілісності України. Під час проведення реформи ми будемо орієнтуватися на кращі європейські практики Польщі, Угорщини та інших країн», - сказав Клочко.

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Присутній на форумі заступник міністра розвитку громад та територій України В’ячеслав Негода наголосив на спроможності об’єднаних територіальних громад, які повинні мати 100% ефективну соціальну інфраструктуру.

«Наше завдання - враховувати всі нюанси, побажання громадян... Найближчі два роки нас чекає грандіозна робота», - підкреслив Негода.

Фото: dn.gov.ua