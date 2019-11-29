У Краматорську проходить форум з місцевого самоврядування

У Краматорську на Донеччині проходить форум «Ефективне місцеве самоврядування як запорука демократії та правової держави».

Про це повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«У Краматорську (з 28 листопада) почав роботу дводенний форум «Ефективне місцеве самоврядування як запорука демократії та правової держави», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що участь у роботі форуму беруть народні депутати України, представники центральних та місцевих органів влади, голова Донецької ОДА Павло Кириленко, начальник управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації Луганської облдержадміністрації Вадим Лазніков, експерти та представники міжнародних організацій і країн-партнерів.

Кириленко у своєму виступі підкреслив, що місцеве самоврядування – та основа, на якій базується демократія країни, проте врядування має бути ефективним, саме тому треба навчити планувати, працювати з нормативно-правовими актами, залучати інвестиції та розвивати власні території.

«Я дуже вдячний Раді Європи за підтримку, яку вона надає у процесі впровадження реформи децентралізації, адже ця реформа є однією з найбільш важливих і у той же час найбільш складних реформ, які зараз впроваджуються в Україні», - наголосив голова Донецької ОДА.

Читайте також: Новопсковська ОТГ приєдналась до світової мережі моніторингу якості повітря

До учасників форуму також звернулись заступниця голови Офісу Ради Європи в Україні Олена Литвиненко та голова відділу міжнародного розвитку Посольства Канади в Україні Ешлі Малруні. Вони висловили підтримку реформи децентралізації з боку європейських країн та Канади та розповіли про програми, які реалізуються в Україні за підтримки уряду Канади та Євросоюзу.

Під час форуму учасники розглядатимуть здобутки громад та виклики, які постають перед ними, законодавче регулювання діяльності ОТГ, зміни у адміністративно-територіальному устрої та виклики, які постануть у зв’язку з цими змінами.

Фото: dn.gov.ua