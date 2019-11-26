Новопсковська ОТГ приєдналась до світової мережі моніторингу якості повітря

До світової децентралізованої мережі громадського моніторингу якості повітря приєдналась Новопсковська об’єднана територіальна громада.

Інформація про це оприлюднена на офіційному сайті Новопсковської ОТГ.

«Відтепер ми можемо достеменно знати, яким повітрям ми дихаємо. Адже дрібнодисперсний пил фракцій РМ10 та РМ2.5 спричиняє цілу низку серцево-судинних, алергічних та дихальних захворювань», - ідеться в повідомленні.

Сервер автоматично публікує дані у відкритому форматі за посиланням.

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Будь-хто може ними користуватися, за умови активного посилання на saveecobot.com. Також є можливість відсканувати QR-код та одразу підписатися або отримати інформацію через Viberbot, повідомляє пресслужба ОТГ.

Фото: auc.org.ua, vistilug.com.ua