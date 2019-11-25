В Україні планують видати електронний посібник з управління відходами в ОТГ

Представники 11 ОТГ Житомирщини поділилися досвідом у поводженні з твердими побутовими відходами за підсумками проєкту «Покращення якості послуг у сфері управління відходами на муніципальному рівні в об’єднаних територіальних громадах», що реалізувався в області упродовж року.

Успіхи та перспективи проєкту обговорили під час круглого столу «Поводження з ТПВ на регіональному рівні: виклики, можливості, стратегічні перспективи та регіональний план», який організував Житомирський офіс Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проєкт завершується в кінці цього року і він був спрямований на те, аби підвищити спроможність громад у питаннях поводження з ТПВ. Упродовж року проходили навчання для представників ОТГ і тривала просвітницька кампанія для жителів громад, на що для трьох областей було спрямовано 4 млн грн. При цьому, за вказану суму вдалося також придбати необхідне обладнання, а саме преси, подрібнювачі для гілок, контейнери для сміття. Логічним завершенням проєкту стали розроблені громадами плани поводження з відходами, які в подальшому можуть затвердити на сесіях місцеві депутати. Сподіваємося, що вони стануть основою для розробки регіонального плану і його виконання», - зауважив регіональний координатор проєкту GIZ Сергій Пономарьов.

За словами голови Коростишівської ОТГ Івана Кохана, його громада робить акцент на міжмуніципальне співробітництво у сфері поводження з ТПВ. Зокрема, Коростишівська, Радомишльська та Брусилівська тергромади напрацьовують спільний механізм щодо переробки відходів. Відтак, акумулюючи кошти трьох громад, планують створити сміттєпереробне підприємство.

Натомість у Городницькій ОТГ поменшало несанкціонованих сміттєзвалищ завдяки тому, що у населених пунктах громади з’явилися контейнери для відходів та налагоджена централізована система вивезення сміття.

«У громаді є сміттєзвалище, а за кошти інфраструктурної субвенції придбали сміттєвоз. Зараз працюємо над започаткуванням роздільного збору сміття, для чого закупили контейнери в опорну школу. Вважаємо, що просвітницьку кампанію варто розпочинати саме з дітей», - розповів в.о. старости сіл Кленова, Брониця, Липне та Дубники Городницької ОТГ Михайло Остапчук.

Як зазначив радник з регіонального розвитку Георгій Федорук, упродовж року представники 11 ОТГ області мали змогу побачити як працює механізм поводження з ТПВ під час стадітурів до Словенії та на підприємство «Кромберг енд Шуберт». Крім того, громадські організації із 6 тергромад отримали близько 10 тисяч євро на реалізацію своїх ідей.

«Головними досягненнями цього проєкту є просвітницька робота серед населення, а також розробка місцевих планів дій з управління побутовими відходами, які мають громади, але його досі не розробили на рівні області. Таким чином, ці ОТГ зможуть ділитися своїм досвідом», - сказав Федорук.

За підсумками реалізації проєкту «Покращення якості послуг у сфері управління відходами на муніципальному рівні в об’єднаних територіальних громадах» планують видати електронний посібник з розробки планів управління побутовими відходами, який розповсюджуватимуть по областях.

Як повідомляв Укрінформ, Житомирщина разом з Волинською та Дніпропетровською областями увійшли до однорічного пілотного проєкту у сфері поводження з відходами, який реалізується в рамках Програми «U-LEAD з Європою» і втілюватиметься спільно з Кластером сталого економічного розвитку GIZ.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Ірина Чириця