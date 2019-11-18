У Рівному обговорили, як будуть формуватися бюджети тергромад

Методику формування місцевих бюджетів ОТГ на 2020 рік та прогнозованих показників на 2021 – 2022 роки обговорили у Рівному економісти та бухгалтери об′єднаних територіальних громад.

Захід організував Рівненський Центр розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою» за підтримки департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«При формуванні місцевих бюджетів на 2020 рік слід врахувати реалії, у яких опиняться ОТГ, адже деякі асигнування з державного бюджету не відповідатимуть очікуванням громад», – сказала директор департаменту фінансів Рівненської облдержадміністрації Лідія Біляк.

За її словами, це стосується фінансування освіти, працівникам якої анонсовано підвищення заробітної плати, однак відповідні на це суми не передбачені, оскільки є намір «перекласти» їх на бюджети ОТГ.

«При цьому почалася тенденція зменшення додаткової дотації на утримання закладів освіти та охорони здоров′я: у нинішньому році загалом в Україні – на 47 відсотків (у Рівненській області – на 43 відсотки), у 2020-му вона знизиться до 50, у 2021-му – до 75 відсотків, а у 2022 зникне зовсім. Тому ОТГ повинні виходити зі своїх можливостей при створенні бюджетного плану», – зазначила Біляк.

Радниця з питань місцевих фінансів Рівненського Центру розвитку місцевого самоврядування Ірина Кондратюк звернула увагу на новацію: у Державному бюджеті визначено суму у 3,75 мільярда на соціальний захист молодих вчителів загальноосвітніх середніх шкіл – їм видаватимуть одноразову допомогу в розмірі 21020 гривень. А це, на її думку, сприятиме закріпленню в ОТГ педагогічних кадрів.

Також Кондратюк зауважила, що розміри державної субвенції для створення інфраструктури ОТГ теж, очевидно, зменшаться, адже її сума залишається на цьогорічному рівні – 2,1 мільярда гривень, у той час, як об′єднаних територіальних громад стало набагато більше, і число їх зростає.

«До цього слід додати, що і власні доходи багатьох громад суттєво знизяться, адже акцизний податок з пального у наступному році спрямовуватимуть у Дорожній державний фонд, тому автозаправки на території ОТГ вже не приноситимуть в казну громад жодної копійки. А механізму компенсації немає! Відтак, на Рівненщині у непевному становищі опиняться, наприклад, Привільненська та Бугаївська об′єднані територіальні громади, де відрахування з цього виду податку складають відповідно 60 і 50 відсотків власних надходжень», – прокоментувала Кондратюк.

Вона вважає, що у зв′язку із такими тенденціями громади мають впроваджувати нові ідеї поповнення своїх бюджетів.

«Для ретельнішої підготовки розрахунків у тих ОТГ, які з початку нинішнього року перебувають у прямих міжбюджетних відносинах, слід скористатися моделлю рейтингу ОТГ, створеною у Рівненському Центрі розвитку місцевого самоврядування, – радить Кондратюк. – Ця розробка показує спроможність громад і те, над чим слід працювати, щоб збільшити доходи, або з ким об′єднатися з тією ж метою, чи залучити інвесторів, як це зробили у Підлозцівській громаді, де за рахунок співпраці з великим агрохолдингом власні доходи зросли у півтора раза. Або Локницька ОТГ: на її території облаштовано Нобельський ландшафтний парк (отже, збільшилася площа земель громади), будуть створені нові робочі місця. А Демидівська ОТГ виграла грант Українського культурного фонду на проведення археологічних розкопок давніх слов′янських поселень Х століття біля Хрінницького водосховища тощо».

Радниця з питань місцевих фінансів Рівненського ЦРМС також наголосила на потребі прозорості бюджетних відносин в ОТГ. «Цьому аспекту на Рівненщині почали приділяти особливу увагу після того, як фахівці Рівненського ЦРМС допомогли громадам зробити публічним фінансовий менеджмент. Відтак на своїх сайтах ОТГ розширили, удосконалили інформацію про бюджет, почали оприлюднювати рішення, звіти про виконання бюджетних показників», – підкреслила Кондратюк.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації в Україні та її секторальні напрямки.

Фото: Віктор Мазаний