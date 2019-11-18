На Вінниччині навчали, як «запустити» новостворені тергромади

На Вінниччині представників трьох ОТГ, де в грудні відбудуться перші вибори, навчали, як «запустити» новостворені об’єднані громади.

Семінар на тему «Організація діяльності новостворених ОТГ після виборів 22 грудня 2019 року. Перші кроки» для голів, секретарів та бухгалтерів громад, які увійдуть у нові ОТГ, організував Вінницький Центр розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою.

«Зазвичай ми проводимо такі навчання після перших виборів, коли вже знаємо, хто очолив нові ОТГ. Але зараз у нас дещо екстремальна ситуація: перші вибори в трьох ОТГ відбудуться 22 грудня, тобто, наприкінці року. І їм якось із цим треба розібратися. Тому ми запросили нинішніх керівників сільських рад, які увійдуть у новостворені об’єднані громади - Войнашівську, Махнівську і Гавришівську сільські ОТГ. Ми їх зібрали, щоб провести свого роду настановчу сесію. Бо коли вони набувають повноважень ОТГ, їм така кваліфікована допомога украй необхідна. Треба запустити усі юридичні механізми, почати процеси реорганізації, завершити повноваження сільських рад і покласти повноваження на старост тощо», - пояснює радник з юридичних питань Вінницького ЦРМС Людмила Гурба.

За її словами, учасники семінару розглянули блок питань і рішень, які повинні бути винесені на першу сесію ОТГ. Зокрема, стосовно реорганізації рад, з вирішення кадрових питань у період, коли будуть приєднуватися громади. Також обговорювалися питання, як новим ОТГ будувати освітню мережу, як закінчити рік поточний і як розпочати роботу в наступному - у статусі об’єднаної громади.

За словами радника з питань місцевих фінансів Вінницького ЦРМС Інни Святної, новоствореним ОТГ доведеться впоратися з неабияким викликом, позаяк вони завершують свою легалізацію наприкінці фінансового року.

«Насамперед громадам треба розібратися, як виконуватимуться бюджети до кінця бюджетного періоду. Це невеликий проміжок часу, та попри те, звітність їм потрібно завершити з урахуванням того, що це вже будуть об’єднані громади. Звичайно, чимало залежатиме від того, коли ради набудуть нових повноважень - швидше за все, в перших числах січня. Також ми говорили про те, як працюємо узагалі в бюджетній системі України з 1 січня. На жаль, ці громади ще не вийшли на прямі міжбюджетні відносини з Держказначейством. Тобто, певний період часу вони будуть функціонувати з окремими бюджетами, і така ситуація зберігатиметься до лютого наступного року. Надалі ж отримуватимуть фінансування з держбюджету напряму», - повідомила Святна.

За словами сільського голови Махнівки Павла Кузьминського, його громада є центром новоствореної ОТГ. І хоча перші вибори, які завершать процес її створення і визначать очільника та депутатів ОТГ, відбудуться у грудні, всі підготовчі етапи потрібно виконувати вже зараз.

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«До складу нашої об’єднаної громади увійде три сільради – це вісім населених пунктів, де мешкає близько шести тисяч людей. Вони 22 грудня обиратимуть керівництво ОГТ. Загалом, наскільки я знаю, на голову ОТГ є вже близько 30 претендентів. Кого б люди не обрали, а треба підготувати все вже зараз, бо кінець року не за горами. Треба, щоб усе пройшло в штатному режимі, бо люди, зважившись на створення об’єднаної громади, все одно побоюються, щоб держава їх не «кинула», - каже Кузьминський.

Він додав, що новим громадам доведеться дуже швидко створювати свої виконавчі апарати, які повинні надавати якнайбільший пакет адмінпослуг. Також ОТГ доведеться оперативно інвентаризувати своє майно, упорядкувати стосунки з поки що існуючими районами і подбати про безперервне фінансування бюджетних видатків.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Олександр Лапін