Миколаївські ОТГ вчилися здійснювати публічні закупівлі за новим законом

Законодавство у сфері публічних закупівель зазнало серйозних змін та новацій.

Для ознайомлення з ними відповідальних фахівців відбувся семінар «Публічні закупівлі для посадових осіб органів місцевого самоврядування ОТГ Миколаївської області», організований Миколаївським Центром розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Тема сьогоднішнього семінару дуже важлива, адже прийнято новий закон про публічні закупівлі. Він почне діяти з квітня наступного року, тому у нас є трохи часу, щоб підготуватися, розібратися в нюансах і аспектах. Крім того, зараз активна пора проведення публічних закупівель за залишкові кошти бюджету цього року і на наступний рік. Отож ми будемо вчитися все це поєднувати, щоб забезпечити безперервність процесу», - сказав фахівець з публічних закупівель, кандидат економічних наук Микола Силенко.

За його словами, у новому законі багато новацій. Зокрема, замовники тепер будуть зобов'язані публікувати звіти навіть про малі закупівлі - до 50 тисяч гривень, удосконалюються механізми оскарження та процедури відкритих торгів.

Скажімо, додається такий компонент як аномально низька ціна. Якщо в одного учасника вона буде нижча, аніж середнє значення цін в інших учасників більш ніж на 40 відсотків, то замовник має право запросити розкладку цього показника, пояснив Силенко. Також, додав він, з'являється такий термін, як спрощена закупівля. Для товарів і послуг від 50 тисяч до 200 тис. грн, а для робіт від 50 тисяч до 1,5 млн грн сьогодні не обов’язково проводити допорогову закупівлю, а ось в новому законі це вже треба буде робити, наголосив фахівець.

«Також з'являється такий цікавий компонент як передринкові консультації, коли замовники можуть перед оголошенням торгів вивчити ринок, розібратися з цінами, номенклатурою, учасниками, повести попередні зустрічі тощо. Плюс до всього у новому законі є низка технічних правок, уточнень, деталізацій», - зазначив він.

Ще одна новація – фірма, яка створилася кілька днів тому, не зможе брати участь у тих тендерах, вартість яких перевищує її оборот за минулий рік.

Передбачається, що завдяки нововведенням буде більш удосконаленo механізм оскаржень, який часто блокував роботу переможця торгів, бо той не мав змоги приступити до виконання своїх зобов'язань. Нині, щоб подати таку скаргу необхідно сплатити всього 5 тисяч гривень і для багатьох представників бізнесу це дуже незначна сума. Отож цим часто зловживали.

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«Зараз Кабмін має переглянути суми для оскарження. Була пропозиція зробити їх диференційованими, тобто, щоб це був певний відсоток від очікуваної вартості. Наприклад, йдеться про тендер на 10 млн грн. Внесіть 50 тисяч грн, якщо виграєте – заберете. А ні, то ніхто вам цю суму не поверне. Тоді вже той, хто захоче подати скаргу має подумати, чи варто йому втрачати кошти, якщо він не впевнений у своїй правоті», - зазначив Силенко.

Семінар викликав широкий інтерес серед представників ОТГ, адже нині саме вони проводять велику кількість різних закупівель, включаючи спрощені, за які раніше не потрібно було звітувати. Сьогодні через громади проходять значні кошти, у тому числі державного фонду регіонального розвитку, субвенції на розвиток інфраструктури тощо. Тому дуже важливо провести закупівлі вчасно, якісно і за прийнятною ціною.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Алла Мірошниченко