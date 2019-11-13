На Прикапатті оновлять перспективний план формування ОТГ

Івано-Франківська область оновить свій перспективний план формування територій громад. В області мають працювати 57 ОТГ.

Про це сказав голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль на пресконференції за підсумками перших 100 днів роботи на посаді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми перша область, яка зробила свої пропозиції щодо оновлення перспективного плану. Він переданий до Міністерства регіонального розвитку. …Якщо говорити про те, що спроможні громади мають якісно надавати адміністративні послуги, в області виходить 57 об’єднаних громад, з врахуванням тих, які добровільно утворені, а це – 40 громад. Решта будуть утворені рішенням Кабміну і Верховної Ради», - зазначив Шмигаль.

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За його словами, оновлений перспективний план буде «зі спроможними громадами і без білих плям».

Шмигаль наголосив, що реформа децентралізації – це один з пріоритетів у його роботі, і її треба завершувати. Наразі, каже голова ОДА, в області завершують моделювання мережі надання адміністративних послуг, після чого оновлений перспективний план винесуть на обговорення.

Раніше перспективний план формування територій громад Івано-Франківської області передбачав створення 60 ОТГ. Нині в області працюють 30 об’єднаних громад.

Фото: if.gov.ua