ВР зробила перший крок до спрощення формування тергромад

Законопроєкт, що передбачає спрощення процедури затвердження перспективних планів формування тергромад Криму і областей, ухвалено у першому читанні.

Таке рішення підтримали 283 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалення законопроєкту "Про внесення змін до закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей)" (№2189) має на меті усунення низки недоліків, що перешкоджають формуванню спроможних територіальних громад. Зокрема, обласні ради не завжди вчасно та раціонально приймають рішення щодо схвалення перспективних планів формування територій громад областей, якими передбачається можливість утворення ОТГ, що нездатні надавати жителям якісні й доступні публічні та інші послуги.

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Зокрема, наголошують автори законопроєкту, станом на 20 вересня 2019 року відсутній перспективний план формування територій громад Закарпатської області, перспективними планами формування територій громад покрито менше ніж 40% території Одеської області, Київської області – трохи більше 54%, Вінницької – 76%, Черкаської – майже 75%.

Окрім того, поширеними є випадки створення об’єднаних територіальних громад, склад або адміністративні центри яких не відповідають Методиці формування спроможних територіальних громад та перспективному плану формування територій громад, наголошують розробники.

Тож зазначеним законопроєктом пропонується доповнити перелік умов добровільного об’єднання територіальних громад вимогою щодо здійснення цього процесу відповідно до перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, області.

Крім того, передбачається викласти в новій редакції частину третю статті 11 зазначеного закону, якою встановити, що перспективні плани формування територій громад Криму, областей затверджуються Кабінетом міністрів України за поданням Ради міністрів АР Крим, відповідної облдержадміністрації.