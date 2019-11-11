В Україні створили вже 1002 тергромади

В Україні станом на 10 листопада сформовано вже 1002 об’єднані територіальні громади (ОТГ) з населенням більше 11 мільйонів людей.

Про це повідомляється у щомісячному моніторингу процесу децентралізації та реформування місцевого самоврядування, оприлюдненому Міністерством розвитку громад та територій.

Зазначається, що 24 райони в Україні повністю покриті ОТГ. З них по 4 райони в Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Ще 165 районів покриті ОТГ на 50% і більше. Менше 50% мають покриття ОТГ 198 районів.

Крім того повідомляється, що у 78 районах досі не створено жодної об’єднаної громади. Найбільше таких районів у Харківській, Одеській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Херсонській, Донецькій, Закарпатській, Львівській.

Рейтинг областей щодо формування спроможних громад очолили Житомирська, Дніпропетровська, Хмельницька, Чернігівська та Запорізька області. Останні місця в рейтингу посідають Кіровоградська, Закарпатська, Вінницька, Київська, Львівська області.

Фото: decentralization.gov.ua