В Україні створили вже 1002 тергромади
Про це повідомляється у щомісячному моніторингу процесу децентралізації та реформування місцевого самоврядування, оприлюдненому Міністерством розвитку громад та територій.
Зазначається, що 24 райони в Україні повністю покриті ОТГ. З них по 4 райони в Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Ще 165 районів покриті ОТГ на 50% і більше. Менше 50% мають покриття ОТГ 198 районів.
Крім того повідомляється, що у 78 районах досі не створено жодної об’єднаної громади. Найбільше таких районів у Харківській, Одеській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Херсонській, Донецькій, Закарпатській, Львівській.
Рейтинг областей щодо формування спроможних громад очолили Житомирська, Дніпропетровська, Хмельницька, Чернігівська та Запорізька області. Останні місця в рейтингу посідають Кіровоградська, Закарпатська, Вінницька, Київська, Львівська області.
Фото: decentralization.gov.ua